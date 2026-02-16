A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse comunicou, na manhã desta segunda-feira (16), o falecimento do ex-prefeito Antônio de Pádua Ferreira e Silva, conhecido como Nico do Chicão. A causa da morte não foi informada.

Figura histórica da política possense, Nico do Chicão comandou o Executivo municipal em dois períodos, de 1983 a 1988 e de 2001 a 2004, deixando sua marca na trajetória de desenvolvimento da cidade. “Sua gestão foi reconhecida pelo compromisso com o serviço público e pela dedicação à população”, ressalta o texto.

Em nota oficial, o Legislativo municipal prestou solidariedade aos familiares, amigos e eleitores do ex-prefeito, destacando sua contribuição para a construção da história do município.