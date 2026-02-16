16 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
LUTO

Morre Nico do Chicão, ex-prefeito de Santo Antônio de Posse

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Câmara lamenta morte de Antônio de Pádua Ferreira e Silva, que governou o município em dois mandatos
Câmara lamenta morte de Antônio de Pádua Ferreira e Silva, que governou o município em dois mandatos

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse comunicou, na manhã desta segunda-feira (16), o falecimento do ex-prefeito Antônio de Pádua Ferreira e Silva, conhecido como Nico do Chicão. A causa da morte não foi informada.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Figura histórica da política possense, Nico do Chicão comandou o Executivo municipal em dois períodos, de 1983 a 1988 e de 2001 a 2004, deixando sua marca na trajetória de desenvolvimento da cidade. “Sua gestão foi reconhecida pelo compromisso com o serviço público e pela dedicação à população”, ressalta o texto.

Em nota oficial, o Legislativo municipal prestou solidariedade aos familiares, amigos e eleitores do ex-prefeito, destacando sua contribuição para a construção da história do município.

“Seu legado de trabalho e amor por Santo Antônio de Posse permanecerá vivo na memória de nossa comunidade”, afirma o comunicado da Câmara. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre horário e local do velório e sepultamento.

Comentários

Comentários