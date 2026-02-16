Um servidor público comissionado da Prefeitura de Hortolândia, de 54 anos, foi detido enquanto conduzia uma viatura descaracterizada da Polícia Civil com porções de cocaína e simulacros de arma de fogo. A ocorrência se deu na Avenida Brasil, no Jardim Amanda, no último sábado (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem foi realizada por policiais militares após denúncia de um homem armado na região. Durante a revista, foram localizados um pote e outros seis microtubos contendo cocaína, além de simulacros de armas de fogo.

Já na delegacia, foi constatado que o suspeito é servidor municipal e que teria utilizado o veículo oficial sem autorização. A viatura foi encaminhada para perícia, e o homem permanece detido, à disposição da Justiça. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Hortolândia e também será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.