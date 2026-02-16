16 de fevereiro de 2026
HORTOLÂNDIA

Servidor público é preso com cocaína e arma em viatura da polícia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Durante a revista, foram localizados um pote e outros seis microtubos contendo cocaína, além de simulacros de armas de fogo.
Um servidor público comissionado da Prefeitura de Hortolândia, de 54 anos, foi detido enquanto conduzia uma viatura descaracterizada da Polícia Civil com porções de cocaína e simulacros de arma de fogo. A ocorrência se deu na Avenida Brasil, no Jardim Amanda, no último sábado (14).

A abordagem foi realizada por policiais militares após denúncia de um homem armado na região. Durante a revista, foram localizados um pote e outros seis microtubos contendo cocaína, além de simulacros de armas de fogo.

Já na delegacia, foi constatado que o suspeito é servidor municipal e que teria utilizado o veículo oficial sem autorização. A viatura foi encaminhada para perícia, e o homem permanece detido, à disposição da Justiça. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Hortolândia e também será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.

Em nota, a Prefeitura de Hortolândia informou que ainda não foi oficialmente notificada sobre a ocorrência e esclareceu que o acesso a documentos administrativos só é possível durante o horário de expediente.

