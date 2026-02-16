Uma mulher de 46 anos foi presa na noite de domingo (15), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, suspeita de tentativa de homicídio contra uma pessoa com quem mantinha convivência no ambiente familiar. O crime teria ocorrido na cidade de São Paulo.
De acordo com informações do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a suspeita embarcaria para Petrolina (PE) quando foi localizada e abordada pelas equipes policiais no terminal. A prisão foi realizada com base em informações da agência regional de inteligência.
A vítima, um homem, foi baleada na cabeça e está internada em estado grave no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Durante a abordagem, a mulher optou por ficar em silêncio e disse que só se manifestaria na presença de um advogado.
Ela foi conduzida ao 11º DP (Distrito Policial), na região central de São Paulo, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. A Justiça foi comunicada e a suspeita permaneceu presa.