Lucas Pinheiro Braathen, nascido na Noruega, filho da Campineira Alessandra Pinheiro de Castro e do pai norueguês, Lucas Braathen, conquistou neste sábado (14), em Milão-Cortina, na Itália, a medalha de ouro na modalidade Slalon Gigante nas Olimpíadas de Inverno 2026. O medalhista disputa os Jogos Olímpicos pela primeira vez representando o Brasil. Em 2022, nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing, defendeu as cores da Noruega.

Durante sua infância, Lucas Pinheiro Braathen vinha pelo menos uma vez por ano visitar sua mãe em Campinas, que ainda reside na cidade, onde jogava futebol com os amigos do bairro. Torcedor do São Paulo, gosta de samba, bossa nova e é fã dos craques Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Neymar.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, acompanhou a prova pela televisão e contou que foi emocionante ver o primeiro latino-americano, brasileiro e com raiz campineira a conquistar a primeira medalha de ouro para o Brasil em 102 anos dos Jogos Olímpicos de inverno.