A Polícia Civil de Sumaré identificou o principal suspeito de matar o empresário Murilo Brito Cordeiro, de 49 anos, crime ocorrido no dia 24 de janeiro, no bairro Taquara Branca, na zona rural da cidade. Segundo a investigação, o homicídio teria sido motivado por uma dívida de R$ 150 mil envolvendo a venda de um terreno.

De acordo com a polícia, a vítima, que tinha negócios em Caconde e morava em Hortolândia, teria vendido a área ao suspeito, com pagamento realizado à vista. No entanto, o comprador teria descoberto posteriormente que o imóvel já pertencia a outra pessoa.

O assassinato aconteceu após um encontro entre os dois em uma festa na região. A princípio, o encontro foi tratado como casual, mas a polícia investiga se ele foi, de fato, ao acaso. Durante o evento, o suspeito teria reconhecido o empresário, o chamado para fora do local e efetuado disparos de pistola .380 contra a cabeça e o abdômen da vítima. Murilo morreu na hora.