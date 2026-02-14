A Polícia Civil de Sumaré identificou o principal suspeito de matar o empresário Murilo Brito Cordeiro, de 49 anos, crime ocorrido no dia 24 de janeiro, no bairro Taquara Branca, na zona rural da cidade. Segundo a investigação, o homicídio teria sido motivado por uma dívida de R$ 150 mil envolvendo a venda de um terreno.
De acordo com a polícia, a vítima, que tinha negócios em Caconde e morava em Hortolândia, teria vendido a área ao suspeito, com pagamento realizado à vista. No entanto, o comprador teria descoberto posteriormente que o imóvel já pertencia a outra pessoa.
O assassinato aconteceu após um encontro entre os dois em uma festa na região. A princípio, o encontro foi tratado como casual, mas a polícia investiga se ele foi, de fato, ao acaso. Durante o evento, o suspeito teria reconhecido o empresário, o chamado para fora do local e efetuado disparos de pistola .380 contra a cabeça e o abdômen da vítima. Murilo morreu na hora.
A identificação do suspeito só foi possível graças a uma denúncia anônima. Com as informações, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado, que está foragido.
A polícia também cumpriu mandados na residência do homem que convidou a vítima para a festa. Nada de ilegal foi encontrado, e ele, a princípio, não tem envolvimento com o homicídio. As investigações seguem em andamento para localizar o paradeiro do foragido e esclarecer todos os detalhes do caso.