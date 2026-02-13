O Aeroporto Internacional de Viracopos deve receber 187 mil passageiros entre sexta e quarta-feira, com mais de 1.600 pousos e decolagens. Os dias mais movimentados devem ser esta sexta-feira e a Quarta-feira de Cinzas. Entre os destinos nacionais mais procurados estão capitais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba. No internacional, há aumento na procura por voos para Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Porto e Madri.

A Rodoviária de Campinas também projeta alta demanda, com mais de 98 mil passageiros e cerca de 6.200 ônibus no período. Os destinos mais buscados incluem Praia Grande, Ubatuba, Guarujá e Rio de Janeiro. A orientação é adquirir as passagens com antecedência, conferir o QR Code do bilhete digital e chegar ao terminal com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Para viagens com menores, é necessária a documentação exigida por lei. No caso de transporte de animais de estimação, a rodoviária orienta apresentar carteira de vacinação e utilizar bolsa apropriada.