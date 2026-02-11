Motoristas que circulam pela região do Distrito do Ouro Verde devem ficar atentos a uma alteração no tráfego programada para esta quinta-feira, 12 de fevereiro. A Rua Jorge Miguel Baida, localizada no Jardim São Pedro de Viracopos, será fechada para a implantação de tubulações da rede de gás, atendendo a um pedido da Comgás.

A interrupção total da via ocorre no trecho situado entre as ruas Boaventura Dias Pereira e Quarenta e Quatro, especificamente na altura dos números 270 e 280. O bloqueio está previsto para durar das 9h às 17h, período em que as equipes realizarão as intervenções estruturais.

Para garantir a fluidez do trânsito, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) definiu um trajeto de desvio. Os condutores deverão utilizar as ruas Boaventura Dias Pereira, Érik Carlos Lucas, Nelson Barbosa da Silva e, por fim, a Rua Quarenta e Quatro para retomar o caminho original.