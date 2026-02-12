A sexta-feira de Carnaval em Paulínia vai ganhar uma trilha diferente. A banda A Outra abre a programação do Carnarock na Cervejaria Bierinbox, nesta sexta-feira (13), às 20h, com um show que promete cruzar guitarras, clássicos do rock e marchinhas reinventadas.
A proposta é unir rock nacional e internacional a versões inusitadas de músicas tradicionais do Carnaval, em arranjos que fogem do convencional. O grupo aposta em releituras que preservam a essência das canções, mas trazem nova identidade, com pegada contemporânea e energia de palco.
O repertório inclui sucessos conhecidos do público e também músicas menos óbvias, resgatadas com nova roupagem. Para o Carnarock, a banda preparou arranjos especiais para marchinhas, transformando temas clássicos da folia em versões com peso e personalidade.
A Outra é formada por cinco músicos com trajetória consolidada. Na bateria, Thiago Campos, com formação iniciada ainda na adolescência e passagens pela Unibanda da Unicamp e pela banda G22. No contrabaixo, Saulo Rivera, licenciado em música pela Unicamp e com atuação também como educador musical.
Na guitarra, Gerson Abdala, mestre e licenciado pela Unicamp, com experiência em projetos de rock e MPB. Nos vocais, Carol Balbino, cantora com mais de 25 anos de carreira, conhecida pela potência vocal e versatilidade. Completa a formação Raul Santos, nos teclados, com histórico em bandas autorais e de rock clássico.
A entrada é gratuita.
SERVIÇO
A Outra – rock e marchinhas em versão Carnarock
Onde: Cervejaria Bierinbox
Endereço: Rua dos Imigrantes, 886, Paulínia
Quando: 13 de fevereiro (sexta-feira)
Horário: a partir das 20h
Entrada gratuita