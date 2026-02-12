A sexta-feira de Carnaval em Paulínia vai ganhar uma trilha diferente. A banda A Outra abre a programação do Carnarock na Cervejaria Bierinbox, nesta sexta-feira (13), às 20h, com um show que promete cruzar guitarras, clássicos do rock e marchinhas reinventadas.

A proposta é unir rock nacional e internacional a versões inusitadas de músicas tradicionais do Carnaval, em arranjos que fogem do convencional. O grupo aposta em releituras que preservam a essência das canções, mas trazem nova identidade, com pegada contemporânea e energia de palco.

O repertório inclui sucessos conhecidos do público e também músicas menos óbvias, resgatadas com nova roupagem. Para o Carnarock, a banda preparou arranjos especiais para marchinhas, transformando temas clássicos da folia em versões com peso e personalidade.