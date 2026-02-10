Campinas recebe nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, o 2º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com a oferta de mais de mil vagas de trabalho em diferentes áreas profissionais. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e acontece das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera – Unidade Ouro Verde, no Jardim Morumbi.

Ao todo, 24 empresas participam do feirão, realizando entrevistas presenciais e processos seletivos no local. Antes do contato direto com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que direciona cada trabalhador conforme o perfil profissional e os requisitos das vagas disponíveis.

Além das oportunidades de emprego formal, o feirão também reúne serviços voltados à geração de renda e ao empreendedorismo. Haverá atendimentos da Casa do Empreendedor, orientações ao Microempreendedor Individual (MEI), suporte do Sebrae e acesso a linhas de crédito do Banco do Povo.

Palestras gratuitas