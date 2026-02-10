Campinas recebe nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, o 2º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com a oferta de mais de mil vagas de trabalho em diferentes áreas profissionais. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e acontece das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera – Unidade Ouro Verde, no Jardim Morumbi.
Ao todo, 24 empresas participam do feirão, realizando entrevistas presenciais e processos seletivos no local. Antes do contato direto com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que direciona cada trabalhador conforme o perfil profissional e os requisitos das vagas disponíveis.
Além das oportunidades de emprego formal, o feirão também reúne serviços voltados à geração de renda e ao empreendedorismo. Haverá atendimentos da Casa do Empreendedor, orientações ao Microempreendedor Individual (MEI), suporte do Sebrae e acesso a linhas de crédito do Banco do Povo.
Palestras gratuitas
Durante a manhã, a Faculdade Anhanguera promove duas palestras abertas ao público, com foco na preparação para o mercado de trabalho. Os temas abordam postura em entrevistas de emprego e habilidades mais valorizadas pelas empresas, com orientações práticas para quem busca recolocação.
Empresas e salários
Entre as vagas ofertadas, o maior volume é para o cargo de Auxiliar Operacional de Logística, com 130 oportunidades abertas pela RD Saúde. A função exige ensino fundamental completo, oferece salário de R$ 2.265,48 e envolve atividades de movimentação de materiais em centro de distribuição.
O maior salário do feirão é para Supervisor de Logística, também da RD Saúde, com remuneração de R$ 5.809,00. Para concorrer, é necessário ensino superior completo em Logística ou Administração, além de experiência em gestão de equipes e processos.
As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade, desde funções operacionais até cargos técnicos e de supervisão. A relação completa pode ser consultada no sistema do CPAT, pelo site cpat.campinas.sp.gov.br.
Como participar
Para participar do feirão, é necessário comparecer ao local com documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho (física ou digital) e carta de encaminhamento, para quem realizou cadastro prévio.
A Secretaria de Trabalho e Renda orienta que os interessados façam o cadastro antecipado no sistema do CPAT, o que agiliza o atendimento e aumenta as chances de encaminhamento para entrevistas. O registro pode ser feito presencialmente nas unidades do CPAT ou de forma digital, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Por conta da mobilização das equipes para o evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta quinta-feira.
SERVIÇO
2º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
- Data: 12 de fevereiro de 2026
- Horário: das 9h às 16h
- Local: Faculdade Anhanguera – Unidade Ouro Verde
- Endereço: Rua Emília Stefanelli Ceregatti, 160 – Jardim Morumbi