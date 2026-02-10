11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
RETIRADA IRREGULAR

Campinas multa Iguatemi em R$ 125 mil por corte de 78 árvores

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Infração foi publicada no Diário Oficial e envolve retirada de 78 árvores sem autorização ambiental.
Infração foi publicada no Diário Oficial e envolve retirada de 78 árvores sem autorização ambiental.

A Prefeitura de Campinas aplicou uma multa ambiental ao Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Campinas pela supressão de 78 árvores sem autorização dos órgãos ambientais. A penalidade foi oficializada nesta terça-feira (10), por meio de publicação no Diário Oficial do Município, com base em auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o documento, a sanção foi fixada em 24.675 Unidades Fiscais de Campinas (UFIC), valor que corresponde a aproximadamente R$ 125,8 mil. A autuação se fundamenta em dispositivos da Lei Complementar nº 326/2021, da Lei nº 11.571/2003 e em decretos municipais que tratam da proteção da arborização urbana e do licenciamento ambiental.

O auto de infração estabelece que o empreendimento pode apresentar recurso administrativo no prazo de 20 dias corridos, contados a partir da publicação ou do recebimento da notificação oficial. Caso não haja contestação, o processo será encaminhado à Junta Administrativa de Valoração Ambiental, responsável por analisar a necessidade de medidas de reparação e/ou compensação do dano ambiental, além da multa já aplicada.

Posicionamento Iguatemi

“O Iguatemi Campinas esclarece que foi notificado da decisão e que irá atender os seus termos. O shopping reforça que segue comprometido com as normas ambientais vigentes.”

Comentários

Comentários