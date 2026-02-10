A Prefeitura de Campinas aplicou uma multa ambiental ao Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Campinas pela supressão de 78 árvores sem autorização dos órgãos ambientais. A penalidade foi oficializada nesta terça-feira (10), por meio de publicação no Diário Oficial do Município, com base em auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

De acordo com o documento, a sanção foi fixada em 24.675 Unidades Fiscais de Campinas (UFIC), valor que corresponde a aproximadamente R$ 125,8 mil. A autuação se fundamenta em dispositivos da Lei Complementar nº 326/2021, da Lei nº 11.571/2003 e em decretos municipais que tratam da proteção da arborização urbana e do licenciamento ambiental.