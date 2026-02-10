11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MUITA ÁGUA

Chuva de quase 38 mm atinge Campinas e causa transtornos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Flávio Paradella
Volume acumulado em 24 horas chegou a quase 38 mm e deixa parques municipais fechados nesta manhã.
Volume acumulado em 24 horas chegou a quase 38 mm e deixa parques municipais fechados nesta manhã.

A chuva que atingiu Campinas entre a segunda-feira (10) e o início da manhã desta terça-feira (10) acumulou 37,9 milímetros, segundo dados da estação meteorológica do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O período mais intenso de precipitação foi registrado entre 11h30 e 13h de ontem, quando uma pancada isolada superou 8 milímetros. Apesar disso, a chuva se manteve de forma recorrente ao longo de todo o dia, avançando pela madrugada e alcançando as primeiras horas da manhã.

A sequência de instabilidade levou a Prefeitura de Campinas a manter o fechamento de 12 parques municipais, como medida preventiva por causa do solo encharcado e do risco de quedas de árvores. Entre os espaços interditados estão o Bosque dos Jequitibás e a Lagoa do Taquaral.

Além dos impactos nas áreas verdes, a chuva também provocou alagamentos em vias da cidade, com registros de transtornos em pontos como a região do Kartódromo, onde motoristas enfrentaram dificuldades de circulação.

A situação segue sendo monitorada pela Defesa Civil, e a reabertura dos parques depende de nova avaliação dos índices de precipitação acumulada.

Comentários

Comentários