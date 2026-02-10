A chuva que atingiu Campinas entre a segunda-feira (10) e o início da manhã desta terça-feira (10) acumulou 37,9 milímetros, segundo dados da estação meteorológica do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

O período mais intenso de precipitação foi registrado entre 11h30 e 13h de ontem, quando uma pancada isolada superou 8 milímetros. Apesar disso, a chuva se manteve de forma recorrente ao longo de todo o dia, avançando pela madrugada e alcançando as primeiras horas da manhã.

A sequência de instabilidade levou a Prefeitura de Campinas a manter o fechamento de 12 parques municipais, como medida preventiva por causa do solo encharcado e do risco de quedas de árvores. Entre os espaços interditados estão o Bosque dos Jequitibás e a Lagoa do Taquaral.