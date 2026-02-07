Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (6), em Americana, acusado de atear fogo a um barracão e ameaçar familiares com morte. O caso ocorreu no bairro Antônio Zanaga 2.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de confusão. Ao chegarem, os policiais encontraram um barracão nos fundos da residência em chamas. O suspeito havia fugido, mas foi localizado pouco depois na Rua Mendes Sá, no mesmo bairro.

Durante a abordagem, ele tentou danificar o próprio celular. De acordo com a PM, o homem confessou o incêndio e afirmou que pretendia matar dois tios (de 48 e 50 anos) e um primo (de 17 anos). A motivação teria sido uma discussão que terminou em agressões mútuas.