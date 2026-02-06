Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta sexta-feira (6), uma empresa do setor de aditivos alimentares no Distrito Industrial de Indaiatuba. As primeiras informações dão conta de pelo menos quatro pessoas feridas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça e explosões frequentes durante o incêndio, o que dificultou o trabalho das equipes no local. O fogo atingiu parte da estrutura da fábrica, exigindo ações simultâneas de combate direto e resfriamento das áreas próximas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 16h, e nove viaturas foram encaminhadas para o combate às chamas, diante da intensidade do fogo e do risco de propagação para áreas vizinhas.