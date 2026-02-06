A Lagoa do Taquaral, principal parque público de Campinas, vai ganhar uma nova opção de lazer a partir de abril deste ano. O espaço passará a contar com carrinhos flutuantes elétricos, que poderão ser conduzidos pelos visitantes diretamente na lagoa.

As obras para implantação da atração começaram nesta semana, com a construção de um deque, que servirá como ponto de embarque e desembarque dos veículos. A estrutura está sendo instalada próxima à área dos pedalinhos, com acesso pelo portão 1 do parque.

A atividade será explorada por meio de concessão privada, sem custos para a Prefeitura. O investimento inicial é de R$ 645 mil, integralmente bancado pela empresa responsável, Leonilton Alves da Silva – ME, vencedora do processo licitatório conduzido pela Setec (Serviços Técnicos Gerais). O contrato de concessão prevê 15 anos de operação, com possibilidade de prorrogação por igual período.