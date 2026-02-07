O acesso de funcionários, pacientes e visitantes ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp passará a ser feito por reconhecimento facial. Os equipamentos de biometria já foram instalados nas portarias do hospital e a implantação ocorre de forma gradual.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Neste primeiro momento, o cadastramento está disponível para funcionários, que podem registrar a biometria facial pelo celular, por meio do aplicativo Sualtech, ou presencialmente, em pontos definidos pela Divisão de Recursos Humanos (DRH) e pela Divisão de Serviços Gerais (DSG) do hospital.
Segundo a superintendência do HC, a medida integra um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança e à modernização dos processos de controle de acesso, com expectativa de melhorar o fluxo de entrada e saída de pessoas.
Desde o início dos testes, no fim de 2025, até a primeira quinzena de janeiro de 2026, 1.203 pessoas já realizaram o cadastro facial, sendo 693 pelo aplicativo e o restante de forma presencial, de acordo com a área de segurança do hospital.
Atualmente, profissionais, docentes, alunos e prestadores de serviço acessam o HC por cartão magnético, enquanto pacientes e acompanhantes passam por triagem nas portarias. Com a ampliação do sistema, todos os públicos deverão utilizar a biometria facial, em etapas.
De acordo com a coordenação da DSG, o cadastro de pacientes será integrado ao Sistema Unicamp de Saúde Integrada (SUSI), plataforma em desenvolvimento que fará parte do sistema de gestão hospitalar AGHUse. A previsão é iniciar essa etapa ainda no primeiro semestre de 2026, com impacto direto na redução de filas e maior agilidade no atendimento.
O sistema utilizado pelo HC é o mesmo já adotado em outras unidades da Unicamp, como a Faculdade de Ciências Médicas (FCM), a Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), a FEEC, o Instituto de Geociências, o Instituto de Física Gleb Wataghin e a Detic. O investimento para aquisição e instalação dos equipamentos foi de R$ 133 mil, com recursos próprios do hospital.
Estacionamento interno
O controle de acesso ao estacionamento interno do HC também será alterado. Atualmente feito por selo veicular, o sistema passará a operar com reconhecimento facial, utilizando o mesmo cadastro das portarias. A automação das cancelas e a implantação da biometria no estacionamento tiveram investimento adicional de R$ 42 mil.
A expectativa da administração é reduzir acessos indevidos, superlotação e uso irregular das vagas, aumentando o controle e a segurança dentro do complexo hospitalar.