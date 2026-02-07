O acesso de funcionários, pacientes e visitantes ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp passará a ser feito por reconhecimento facial. Os equipamentos de biometria já foram instalados nas portarias do hospital e a implantação ocorre de forma gradual.

Neste primeiro momento, o cadastramento está disponível para funcionários, que podem registrar a biometria facial pelo celular, por meio do aplicativo Sualtech, ou presencialmente, em pontos definidos pela Divisão de Recursos Humanos (DRH) e pela Divisão de Serviços Gerais (DSG) do hospital.

Segundo a superintendência do HC, a medida integra um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança e à modernização dos processos de controle de acesso, com expectativa de melhorar o fluxo de entrada e saída de pessoas.