A sessão desta quarta-feira entrou para a lista daquelas noites em que a Câmara de Campinas resolve muito — e explica pouco. Em poucas horas, os vereadores aplicaram uma punição disciplinar, sepultaram uma Comissão Processante, rejeitaram três novos pedidos de cassação e deixaram no ar uma sensação incômoda de seletividade. Tudo dentro do regimento. Tudo longe da coerência esperada.

Sem surpresa alguma, Otto Alejandro foi suspenso por 45 dias sem remuneração, por ampla maioria. A decisão era dada como certa desde os bastidores: um “presta atenção” institucional, suficiente para encerrar o caso sem o trauma de uma cassação. Ao mesmo tempo, a Comissão Processante foi enterrada de vez, reconhecendo que, após os arquivamentos na Justiça, não havia sustentação para a penalidade máxima.

Somente a bancada de esquerda votou contra o entendimento majoritário. O recado do plenário foi direto: não era caso de cassar, mas também não dava para sair tão ileso assim.