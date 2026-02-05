05 de fevereiro de 2026
PRISÃO EM VIRACOPOS

PF prende foragida em Viracopos após desembarque de Madri

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ABV
Mulher de 35 anos era procurada pela Justiça por crimes de trânsito e foi detida ao desembarcar de voo internacional
Mulher de 35 anos era procurada pela Justiça por crimes de trânsito e foi detida ao desembarcar de voo internacional

Polícia Federal prendeu uma mulher de 35 anos na manhã desta quarta-feira (4), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Ela era considerada foragida da Justiça e tinha mandado de prisão em aberto por crimes de trânsito.

A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina no Terminal de Passageiros, logo após o desembarque de um voo procedente de Madri, na Espanha. Durante a checagem documental, os policiais identificaram o mandado judicial ativo contra a passageira.

Segundo a Polícia Federal, a mulher é investigada pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

Após os procedimentos legais no aeroporto, a presa foi encaminhada ao Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Campinas e, na sequência, transferida ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

