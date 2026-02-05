A Polícia Federal prendeu uma mulher de 35 anos na manhã desta quarta-feira (4), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Ela era considerada foragida da Justiça e tinha mandado de prisão em aberto por crimes de trânsito.

A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina no Terminal de Passageiros, logo após o desembarque de um voo procedente de Madri, na Espanha. Durante a checagem documental, os policiais identificaram o mandado judicial ativo contra a passageira.

Segundo a Polícia Federal, a mulher é investigada pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.