A Câmara Municipal de Campinas aprovou, nesta quarta-feira (4), por 31 votos a 1, a suspensão do vereador Otto Alejandro (PL) por 45 dias, com prejuízo de vencimentos. A decisão foi tomada durante a segunda sessão ordinária de 2026 e decorre de procedimento disciplinar conduzido pela Corregedoria da Casa.

Na mesma sessão, os vereadores também arquivaram a Comissão Processante que analisava denúncia por quebra de decoro parlamentar contra Otto Alejandro, além de rejeitarem três novos pedidos de abertura de CPs envolvendo os vereadores Otto Alejandro, Permínio Monteiro (PSB) e Vini Oliveira (Cidadania).

Suspensão disciplinar aprovada

O afastamento foi aplicado por meio do Projeto de Resolução nº 1/2026, aprovado por 31 votos favoráveis e um contrário. A proposta é resultado do Procedimento Correcional nº 01/2025, instaurado após representação apresentada por seis vereadores.