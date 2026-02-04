A Câmara Municipal de Campinas recebeu nesta quarta-feira (4) três novos pedidos de Comissão Processante (CP) contra vereadores em exercício, ampliando a pressão institucional sobre o Legislativo. As representações atingem Otto Alejandro (PL), Permínio Monteiro (PSB) e Vini Oliveira (Cidadania) e foram protocoladas por dois cidadãos diferentes, em meio a uma sessão marcada por votações decisivas envolvendo processos já em andamento.

Os pedidos contra Otto Alejandro e Permínio Monteiro foram apresentados novamente por Adriano Vieira Novo, o mesmo autor de representações anteriores. Já a CP contra Vini Oliveira foi protocolada por Maurílio Sakzelian e tem como base a atuação do vereador em fiscalizações contra flanelinhas nas ruas da cidade.

Agora, caberá ao plenário decidir se aceita ou não a abertura formal das comissões, etapa inicial que pode levar à investigação política e, em último caso, à cassação de mandato.

Protocolos anunciados nas redes sociais