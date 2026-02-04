A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (4) uma operação com desdobramentos diretos em Valinhos e Vinhedo, na região metropolitana de Campinas, para investigar o acesso e a comercialização irregular de dados sensíveis de saúde de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Batizada de Operação Glycon, a ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois na região, em endereços ligados à empresa investigada e a seus sócios administradores. Também houve diligências na capital paulista.

Segundo a Polícia Federal, a investigação mira uma estrutura empresarial que utilizava ferramentas baseadas em inteligência artificial para permitir o acesso indevido a informações clínicas sigilosas, mediante consultas por dados identificadores de pacientes.