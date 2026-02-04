Para quem busca fugir da agitação e viver uma experiência diferenciada, o Polo Astronômico de Amparo, no Circuito das Águas Paulista, preparou uma programação especial para o Carnaval. O complexo abrirá suas portas para sessões de observação celeste em três noites da festa mais popular do país.

As atividades acontecem nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira), das 19h às 23h. Os ingressos são limitados e o Polo recomenda a compra antecipada através do site oficial.

Referência Nacional

Completando 10 anos de atividades, o Polo é um modelo na divulgação científica no Brasil. Após reformas recentes, o local conta com um dos mais modernos conjuntos de equipamentos do país. O grande destaque é o telescópio refletor de 650mm, o maior em operação para visitação pública no Estado de São Paulo e no país.

O que observar: