Para quem busca fugir da agitação e viver uma experiência diferenciada, o Polo Astronômico de Amparo, no Circuito das Águas Paulista, preparou uma programação especial para o Carnaval. O complexo abrirá suas portas para sessões de observação celeste em três noites da festa mais popular do país.
As atividades acontecem nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira), das 19h às 23h. Os ingressos são limitados e o Polo recomenda a compra antecipada através do site oficial.
Referência Nacional
Completando 10 anos de atividades, o Polo é um modelo na divulgação científica no Brasil. Após reformas recentes, o local conta com um dos mais modernos conjuntos de equipamentos do país. O grande destaque é o telescópio refletor de 650mm, o maior em operação para visitação pública no Estado de São Paulo e no país.
O que observar:
- Júpiter: detalhes de sua atmosfera e luas;
- Plêiades: o famoso agrupamento estelar das "Sete Irmãs";
- Nebulosa de Orion: um dos berçários de estrelas mais visíveis do céu;
- Céu Profundo: aglomerados e outras nebulosas distantes.
Os portões abrem às 18h, permitindo que os visitantes aproveitem o pôr do sol antes do início das sessões astronômicas.