OLHE PARA CIMA

Amparo oferece Carnaval sob as estrelas com o maior telescópio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Programação especial ocorre entre 14 e 16 de fevereiro; complexo abriga o maior telescópio do Brasil aberto à visitação pública.
Para quem busca fugir da agitação e viver uma experiência diferenciada, o Polo Astronômico de Amparo, no Circuito das Águas Paulista, preparou uma programação especial para o Carnaval. O complexo abrirá suas portas para sessões de observação celeste em três noites da festa mais popular do país.

As atividades acontecem nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira), das 19h às 23h. Os ingressos são limitados e o Polo recomenda a compra antecipada através do site oficial.

Referência Nacional

Completando 10 anos de atividades, o Polo é um modelo na divulgação científica no Brasil. Após reformas recentes, o local conta com um dos mais modernos conjuntos de equipamentos do país. O grande destaque é o telescópio refletor de 650mm, o maior em operação para visitação pública no Estado de São Paulo e no país.

O que observar:

  • Júpiter: detalhes de sua atmosfera e luas;
  • Plêiades: o famoso agrupamento estelar das "Sete Irmãs";
  • Nebulosa de Orion: um dos berçários de estrelas mais visíveis do céu;
  • Céu Profundo: aglomerados e outras nebulosas distantes.

Os portões abrem às 18h, permitindo que os visitantes aproveitem o pôr do sol antes do início das sessões astronômicas.

