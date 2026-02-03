A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (3), a Operação Primeira Impressão, que teve ramificação em Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas. A ação mira uma organização criminosa suspeita de estelionato, receptação e associação criminosa, com atuação em diferentes municípios do interior paulista.
Ao todo, foram expedidos oito mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Até o momento, seis investigados foram presos, enquanto dois permanecem foragidos. A operação é conduzida pelo 4º Distrito Policial de Assis, na região de Presidente Prudente.
As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência em 27 de janeiro de 2025, envolvendo uma empresa com sede em Assis que sofreu prejuízo estimado em R$ 90 mil. Segundo a apuração, o grupo utilizava CNPJs regulares de terceiros para realizar compras, pagava uma entrada para dar aparência de legalidade e, após a entrega dos produtos, interrompia os pagamentos e rompia contato com as vítimas.
Os produtos obtidos de forma fraudulenta eram entregues em cidades como Botucatu, Araras e Pirassununga. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil identificou dez pessoas envolvidas e indícios de que o esquema foi aplicado contra outras empresas. O núcleo do grupo estaria sediado em Guariba.
Os mandados são cumpridos simultaneamente em Guariba, Motuca, Rincão, Pirassununga, Botucatu, Araras e Hortolândia. A operação mobiliza 48 policiais civis e 14 viaturas.
Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais, que serão analisados para aprofundamento das investigações.