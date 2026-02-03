A decisão da Corregedoria da Câmara Municipal de Campinas de pedir 45 dias de suspensão do mandato de Otto Alejandro, com perda de vencimentos, não chega a surpreender. Ela vinha sendo discutida nos bastidores há semanas, amadurecida em conversas reservadas e tratada como o desfecho politicamente possível para um caso que, pelo entendimento dos membros do parlamento, já não cabia mais na moldura da cassação, mas também não podia sair sem qualquer resposta institucional.

O que chama atenção, e aqui está o ponto central, é o timing. A punição administrativa é proposta mesmo após todas as decisões judiciais terem sido favoráveis ao vereador, com arquivamento dos inquéritos e ausência de condenações. A Justiça fechou as portas do processo criminal, mas a política decidiu manter a janela do juízo ético aberta.

À frente da Corregedoria está Carlinhos Camelô (PSB). E, goste-se ou não do resultado, o pedido de suspensão segue a lógica que se consolidou internamente: não era caso de cassação, mas também não dava para fingir que nada aconteceu. Entre o tudo e o nada, a Câmara escolheu o meio do caminho.