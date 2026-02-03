Sete pessoas ficaram feridas após um ônibus do transporte escolar de Itatiba se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira (2), na estrada vicinal Adolpho Pecorari, no trecho que faz limite com Valinhos. O coletivo colidiu contra um poste de energia por volta das 6h30, durante o deslocamento de alunos para a escola.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que havia folhagens espalhadas sobre a pista, o que teria provocado a perda de controle do veículo. Com a derrapagem, o ônibus acabou atingindo a estrutura da rede elétrica às margens da via.

No interior do ônibus estavam 35 adolescentes, com idades entre 12 e 15 anos, moradores do bairro Nova Esperança. Três estudantes sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento em unidade de saúde. Outros três apresentaram inchaços no braço e no rosto. Uma monitora escolar teve lesão no pé. Nenhuma vítima corre risco.