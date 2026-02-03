Um homem foi preso pela Polícia Militar em Vinhedo acusado de participar do furto de dois carros e duas bicicletas de uma concessionária da cidade. Durante a abordagem, ele confessou o crime e os policiais descobriram que ele já era procurado pela Justiça por outro roubo.

A prisão ocorreu após um trabalho de investigação e patrulhamento direcionado das equipes. Segundo a PM, o crime foi cometido com o rompimento dos cadeados da concessionária. Foram furtados um veículo Volkswagen Saveiro, um Honda Fit e duas bicicletas. Até o momento, a polícia conseguiu recuperar os dois carros e uma das bicicletas.

Confissão e Captura

Em depoimento, o homem preso admitiu sua participação e disse que foi o responsável por desmontar as bicicletas para transportá-las no porta-malas de um carro pertencente a um comparsa, que segue foragido.