03 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

PM prende foragido que furtou carros e bikes em loja de Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Acusado já tinha mandado de prisão em aberto por roubo; dois carros e uma bicicleta já foram recuperados.
Acusado já tinha mandado de prisão em aberto por roubo; dois carros e uma bicicleta já foram recuperados.

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Vinhedo acusado de participar do furto de dois carros e duas bicicletas de uma concessionária da cidade. Durante a abordagem, ele confessou o crime e os policiais descobriram que ele já era procurado pela Justiça por outro roubo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A prisão ocorreu após um trabalho de investigação e patrulhamento direcionado das equipes. Segundo a PM, o crime foi cometido com o rompimento dos cadeados da concessionária. Foram furtados um veículo Volkswagen Saveiro, um Honda Fit e duas bicicletas. Até o momento, a polícia conseguiu recuperar os dois carros e uma das bicicletas.

Confissão e Captura

Em depoimento, o homem preso admitiu sua participação e disse que foi o responsável por desmontar as bicicletas para transportá-las no porta-malas de um carro pertencente a um comparsa, que segue foragido.

Durante a ação, os policiais constataram que o indivíduo já tinha um mandado de prisão em aberto, emitido pela Justiça, pelo crime de roubo, devendo cumprir pena em regime fechado. Após a confirmação de sua identidade e situação criminal, ele foi levado para a delegacia e colocado à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários