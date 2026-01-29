Morreu na manhã desta quinta-feira (29), em Campinas, o coronel da Polícia Militar Adriano Augusto Leão, que comandou o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2), responsável pela região de Campinas. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O coronel estava internado há cerca de quatro meses, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante um voo de retorno da Argentina para o Brasil. À época, ele participava de uma missão institucional ligada ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).
Adriano Augusto Leão esteve à frente do CPI-2 entre junho de 2023 e junho de 2025, período em que comandou o policiamento de 38 municípios do interior paulista, incluindo Campinas. O CPI-2 é um dos principais comandos regionais da Polícia Militar no Estado.
Após deixar o comando regional, o coronel passou a integrar o corpo docente da Escola Superior de Sargentos da PM, unidade que também chegou a comandar. Ele foi substituído no CPI-2 pelo atual chefe da PM na região, o coronel Leonardo Akira Takahashi.
Em nota oficial, a Polícia Militar destacou a trajetória profissional de Adriano Augusto Leão e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e policiais que conviveram com o coronel ao longo da carreira. A corporação ressaltou o perfil de liderança e dedicação do oficial à instituição.