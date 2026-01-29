Morreu na manhã desta quinta-feira (29), em Campinas, o coronel da Polícia Militar Adriano Augusto Leão, que comandou o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2), responsável pela região de Campinas. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O coronel estava internado há cerca de quatro meses, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante um voo de retorno da Argentina para o Brasil. À época, ele participava de uma missão institucional ligada ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

Adriano Augusto Leão esteve à frente do CPI-2 entre junho de 2023 e junho de 2025, período em que comandou o policiamento de 38 municípios do interior paulista, incluindo Campinas. O CPI-2 é um dos principais comandos regionais da Polícia Militar no Estado.