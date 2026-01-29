29 de janeiro de 2026
APRESSADINHOS

Motorista é pego a 183 km/h em ação da PM na rodovia Dom Pedro I

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Ação de fiscalização na rodovia Dom Pedro I flagrou velocidades muito acima do permitido e outras infrações de trânsito.
Uma ação de fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira chamou a atenção para o desrespeito aos limites de velocidade na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Durante a operação, dois veículos foram registrados trafegando em ritmo muito superior ao permitido em um trecho onde o máximo autorizado é de 100 quilômetros por hora.

Um dos automóveis passou pelo radar a 183 km/h, enquanto outro foi flagrado a 138 km/h, ambos no quilômetro 142 da rodovia, no sentido Jacareí. No mesmo ponto, caminhões devem circular a até 80 km/h.

A fiscalização ocorreu entre 9h e 10h30 e teve como foco coibir comportamentos que aumentam o risco de acidentes em um dos corredores viários mais movimentados da região. No período, foram captadas 61 imagens de irregularidades, que embasaram a aplicação de multas.

Além do excesso de velocidade, os agentes identificaram três casos de motoristas sem cinto de segurança, três registros de uso de celular ao volante e seis outras infrações diversas, relacionadas a condutas consideradas perigosas no trânsito.

