Uma ação de fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira chamou a atenção para o desrespeito aos limites de velocidade na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Durante a operação, dois veículos foram registrados trafegando em ritmo muito superior ao permitido em um trecho onde o máximo autorizado é de 100 quilômetros por hora.

Um dos automóveis passou pelo radar a 183 km/h, enquanto outro foi flagrado a 138 km/h, ambos no quilômetro 142 da rodovia, no sentido Jacareí. No mesmo ponto, caminhões devem circular a até 80 km/h.

A fiscalização ocorreu entre 9h e 10h30 e teve como foco coibir comportamentos que aumentam o risco de acidentes em um dos corredores viários mais movimentados da região. No período, foram captadas 61 imagens de irregularidades, que embasaram a aplicação de multas.