O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, inicia uma nova fase com a construção de uma grande atração inédita, marcando seu primeiro investimento de grande porte em mais de duas décadas. A novidade está programada para estrear no segundo trimestre de 2026.

A nova instalação integrará a área Kaminda Mundi e, segundo a direção do parque, terá um formato inspirado em um chapéu mexicano, porém em escala super alta. Projetada para atender a diferentes faixas etárias, a atração terá acesso incluído no ingresso regular do parque.

Detalhes como o nome oficial, a data exata de inauguração e as especificações técnicas detalhadas ainda serão divulgados oficialmente pelo Hopi Hari, que é consolidado como um dos maiores parques temáticos da América Latina.