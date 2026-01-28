28 de janeiro de 2026
DIVERSÃO

Após 20 anos, Hopi Hari investe em nova atração de grande porte

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Nova instalação será inspirada em um chapéu mexicano de 'escala super alta'. Este é o primeiro investimento de grande porte do parque em mais de 20 anos.
Nova instalação será inspirada em um chapéu mexicano de 'escala super alta'. Este é o primeiro investimento de grande porte do parque em mais de 20 anos.

O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, inicia uma nova fase com a construção de uma grande atração inédita, marcando seu primeiro investimento de grande porte em mais de duas décadas. A novidade está programada para estrear no segundo trimestre de 2026.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A nova instalação integrará a área Kaminda Mundi e, segundo a direção do parque, terá um formato inspirado em um chapéu mexicano, porém em escala super alta. Projetada para atender a diferentes faixas etárias, a atração terá acesso incluído no ingresso regular do parque.

Detalhes como o nome oficial, a data exata de inauguração e as especificações técnicas detalhadas ainda serão divulgados oficialmente pelo Hopi Hari, que é consolidado como um dos maiores parques temáticos da América Latina.

