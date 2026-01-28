Um incêndio em um mercado do bairro Jardim Flórida, em Indaiatuba, mobilizou o Corpo de Bombeiros e causou alarde entre moradores. Graças a uma ação rápida de um vizinho e do trabalho das equipes de socorro, as chamas foram controladas rapidamente sem deixar vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O incidente teve início por volta das 3h, quando a fumaça começou a sair do estabelecimento comercial. O alarme de incêndio disparou e o forte odor de queimado acordou residentes das proximidades. Ao perceberem as chamas, vizinhos começaram a gritar para alertar as famílias que moram no andar superior do imóvel.

Ação de vizinho

Antes da chegada dos bombeiros, um dos moradores do andar superior quebrou uma janela de vidro do mercado, conectou uma mangueira e direcionou água para o foco do incêndio.