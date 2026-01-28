Um incêndio em um mercado do bairro Jardim Flórida, em Indaiatuba, mobilizou o Corpo de Bombeiros e causou alarde entre moradores. Graças a uma ação rápida de um vizinho e do trabalho das equipes de socorro, as chamas foram controladas rapidamente sem deixar vítimas.
O incidente teve início por volta das 3h, quando a fumaça começou a sair do estabelecimento comercial. O alarme de incêndio disparou e o forte odor de queimado acordou residentes das proximidades. Ao perceberem as chamas, vizinhos começaram a gritar para alertar as famílias que moram no andar superior do imóvel.
Ação de vizinho
Antes da chegada dos bombeiros, um dos moradores do andar superior quebrou uma janela de vidro do mercado, conectou uma mangueira e direcionou água para o foco do incêndio.
Ao chegar ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram arrombar um portão lateral para acessar o interior do mercado e completar o combate ao fogo. A Defesa Civil esteve no local, realizou uma vistoria e, posteriormente, liberou o acesso completo ao prédio. As famílias que residem acima do comércio conseguiram sair a tempo e seus imóveis não foram atingidos pelo fogo.