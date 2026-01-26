Na madrugada de sábado (24), uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para uma situação inesperada no bairro Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu. Por volta das 2h, a gestante Luana, de 39 semanas, entrou em trabalho de parto dentro de casa, sem tempo hábil para ser transferida ao hospital.

Diante da urgência, o parto foi realizado na própria residência pela equipe do SAMU, composta pelo condutor Lucas e pela técnica de enfermagem Bruna. Os dois profissionais conduziram todo o procedimento com assistência especializada no local.

Após o atendimento de emergência, a recém-nascida Rebeca e a mãe foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para os cuidados pós-parto. De acordo com o serviço, ambas se encontram em plena saúde.