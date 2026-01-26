26 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INCÊNDIO

Carro é devorado pelo fogo em bairro de Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
Veículo Fiat Mobi foi totalmente consumido pelo fogo no bairro Maria Beatriz. Ação dos bombeiros evitou que chamas atingissem casas próximas.
Veículo Fiat Mobi foi totalmente consumido pelo fogo no bairro Maria Beatriz. Ação dos bombeiros evitou que chamas atingissem casas próximas.

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um carro no sábado (24), no bairro Maria Beatriz, em Mogi Mirim. O Corpo de Bombeiros Civil Municipal foi acionado por volta das 6h20 após moradores flagrarem o veículo em chamas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao chegarem à cena, os bombeiros encontraram policiais militares já realizando o isolamento da área, uma medida de segurança para proteger pedestres e outros motoristas. O carro, identificado como um Fiat Mobi, já estava completamente tomado pelas chamas.

Apesar do rápido combate ao fogo, as chamas consumiram o veículo. A ação conjunta das equipes, no entanto, evitou que o incêndio se alastrasse para outros carros ou para os imóveis próximos. Não houve registro de feridos.

A causa do incêndio ainda será apurada. As investigações vão apontar se a origem do fogo foi de natureza mecânica, elétrica ou outra possível causa.

Comentários

Comentários