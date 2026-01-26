Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um carro no sábado (24), no bairro Maria Beatriz, em Mogi Mirim. O Corpo de Bombeiros Civil Municipal foi acionado por volta das 6h20 após moradores flagrarem o veículo em chamas.

Ao chegarem à cena, os bombeiros encontraram policiais militares já realizando o isolamento da área, uma medida de segurança para proteger pedestres e outros motoristas. O carro, identificado como um Fiat Mobi, já estava completamente tomado pelas chamas.

Apesar do rápido combate ao fogo, as chamas consumiram o veículo. A ação conjunta das equipes, no entanto, evitou que o incêndio se alastrasse para outros carros ou para os imóveis próximos. Não houve registro de feridos.