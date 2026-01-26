26 de janeiro de 2026
CRIME DE TRÂNSITO

Manobra perigosa termina em atropelamento de idosa e prisão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Condutor de um Gol foi localizado pela polícia em sua residência; veículo apresentava danos e placa adulterada com fita isolante.
Um motorista foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado (24), em Mogi Mirim, acusado de atropelar uma idosa, fugir do local sem prestar socorro e ainda adulterar a placa do veículo na tentativa de ocultar o crime. A vítima, que sofreu fraturas expostas e um ferimento profundo na cabeça, foi socorrida por terceiros e encaminhada em estado grave ao Hospital 22 de Outubro.

O caso começou a ser investigado após um chamado do próprio hospital, que alertou a polícia sobre a gravidade das lesões da paciente. Apesar do estado debilitado, a idosa, que estava consciente, conseguiu relatar que caminhava pela calçada nas proximidades do Fórum da cidade quando foi atingida por um carro e arremessada ao solo.

No hospital, os policiais também colheram o depoimento de uma testemunha que presenciou o acidente. Ela descreveu que o condutor de um Volkswagen Gol branco fazia manobras perigosas, perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu a senhora, fugindo em seguida sem nenhuma assistência.

A partir da descrição do veículo e das informações iniciais, as equipes da PM, com apoio do Comando de Grupo Patrulha, rastrearam um possível endereço do condutor. No local, o homem foi encontrado e, ao ser interrogado, confirmou que era o motorista e que havia deixado a cena sem socorrer a vítima.

Veículo escondido

Dentro da residência, os policiais localizaram o automóvel, que apresentava danos compatíveis com o atropelamento: capô amassado, para-brisa quebrado e outros vestígios materiais. A perícia ainda constatou uma tentativa clara de ocultação: a placa do carro havia sido adulterada com fita isolante.

Diante da confissão, das evidências físicas e do estado grave da vítima, o homem foi preso em flagrante pelo crime de omissão de socorro e fuga do local do acidente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele e o veículo foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada. O acusado permanece detido à disposição da Justiça.

