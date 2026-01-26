Um motorista foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado (24), em Mogi Mirim, acusado de atropelar uma idosa, fugir do local sem prestar socorro e ainda adulterar a placa do veículo na tentativa de ocultar o crime. A vítima, que sofreu fraturas expostas e um ferimento profundo na cabeça, foi socorrida por terceiros e encaminhada em estado grave ao Hospital 22 de Outubro.

O caso começou a ser investigado após um chamado do próprio hospital, que alertou a polícia sobre a gravidade das lesões da paciente. Apesar do estado debilitado, a idosa, que estava consciente, conseguiu relatar que caminhava pela calçada nas proximidades do Fórum da cidade quando foi atingida por um carro e arremessada ao solo.

No hospital, os policiais também colheram o depoimento de uma testemunha que presenciou o acidente. Ela descreveu que o condutor de um Volkswagen Gol branco fazia manobras perigosas, perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu a senhora, fugindo em seguida sem nenhuma assistência.