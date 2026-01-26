Um motorista foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado (24), em Mogi Mirim, acusado de atropelar uma idosa, fugir do local sem prestar socorro e ainda adulterar a placa do veículo na tentativa de ocultar o crime. A vítima, que sofreu fraturas expostas e um ferimento profundo na cabeça, foi socorrida por terceiros e encaminhada em estado grave ao Hospital 22 de Outubro.
O caso começou a ser investigado após um chamado do próprio hospital, que alertou a polícia sobre a gravidade das lesões da paciente. Apesar do estado debilitado, a idosa, que estava consciente, conseguiu relatar que caminhava pela calçada nas proximidades do Fórum da cidade quando foi atingida por um carro e arremessada ao solo.
No hospital, os policiais também colheram o depoimento de uma testemunha que presenciou o acidente. Ela descreveu que o condutor de um Volkswagen Gol branco fazia manobras perigosas, perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu a senhora, fugindo em seguida sem nenhuma assistência.
A partir da descrição do veículo e das informações iniciais, as equipes da PM, com apoio do Comando de Grupo Patrulha, rastrearam um possível endereço do condutor. No local, o homem foi encontrado e, ao ser interrogado, confirmou que era o motorista e que havia deixado a cena sem socorrer a vítima.
Veículo escondido
Dentro da residência, os policiais localizaram o automóvel, que apresentava danos compatíveis com o atropelamento: capô amassado, para-brisa quebrado e outros vestígios materiais. A perícia ainda constatou uma tentativa clara de ocultação: a placa do carro havia sido adulterada com fita isolante.
Diante da confissão, das evidências físicas e do estado grave da vítima, o homem foi preso em flagrante pelo crime de omissão de socorro e fuga do local do acidente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele e o veículo foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada. O acusado permanece detido à disposição da Justiça.