Uma discussão entre crianças por causa de um brinquedo escalou para uma agressão com faca que deixou duas pessoas feridas em Artur Nogueira. O crime ocorreu dentro de uma residência onde os envolvidos, que são parentes, convivem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o conflito teve início quando o filho de uma das vítimas, um menino de três anos, pegou um brinquedo que estava com a filha da agressora. Irritada, a mulher tomou o objeto da criança, proferiu xingamentos e arremessou o brinquedo.

Agressão e ferimentos

A mãe do menino interveio para defendê-lo, iniciando uma discussão acalorada. No auge do desentendimento, a agressora se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra a própria cunhada, atingindo-a no braço. Uma adolescente de 15 anos, que tentou separar a briga, também foi atingida por uma facada na palma da mão.