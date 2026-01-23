Uma discussão entre crianças por causa de um brinquedo escalou para uma agressão com faca que deixou duas pessoas feridas em Artur Nogueira. O crime ocorreu dentro de uma residência onde os envolvidos, que são parentes, convivem.
De acordo com o boletim de ocorrência, o conflito teve início quando o filho de uma das vítimas, um menino de três anos, pegou um brinquedo que estava com a filha da agressora. Irritada, a mulher tomou o objeto da criança, proferiu xingamentos e arremessou o brinquedo.
Agressão e ferimentos
A mãe do menino interveio para defendê-lo, iniciando uma discussão acalorada. No auge do desentendimento, a agressora se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra a própria cunhada, atingindo-a no braço. Uma adolescente de 15 anos, que tentou separar a briga, também foi atingida por uma facada na palma da mão.
As vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal, onde receberam atendimento médico para as lesões corto-contusas e, segundo informações recentes, apresentam quadro estável.
Investigação
A Polícia Civil registrou o caso inicialmente como lesão corporal, mas a tipificação pode ser reclassificada durante o inquérito para tentativa de homicídio, dada a gravidade e o instrumento utilizado. Todos os envolvidos residem no mesmo imóvel, e o caso segue sob acompanhamento das autoridades locais.