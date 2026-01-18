Uma ação conjunta da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária resultou na apreensão de grande quantidade de bebidas alcoólicas e medicamentos em um comércio de Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, cerca de 400 litros de cachaça foram recolhidos, além de garrafas de whisky, licor, vodka e gin.
A fiscalização aconteceu após uma denúncia apontar que o estabelecimento estaria comercializando bebidas com alteração no sabor e valores muito abaixo do praticado no mercado.
Durante a vistoria, os agentes localizaram um tonel de madeira com capacidade para armazenar até 5 mil litros de cachaça, além de 31 garrafas de um litro expostas para venda.
Em um depósito anexo, foram encontradas outras 354 garrafas da bebida, já envasadas e prontas para consumo, em diferentes sabores.
De acordo com os fiscais, a cachaça era produzida no Brasil, porém não possuía registro junto ao órgão responsável, o que torna o produto impróprio para consumo humano.
Questionado sobre a documentação fiscal, o responsável pelo local informou que apenas o proprietário teria acesso às notas.
A perícia técnica foi acionada para coletar amostras do conteúdo armazenado no tonel, enquanto as demais bebidas foram recolhidas para análise laboratorial.
Parte dos produtos de origem estrangeira foi encaminhada à Polícia Federal, em Piracicaba, onde houve apreensão por suspeita de descaminho, caracterizado pela entrada irregular no país sem o recolhimento de impostos.
O restante do material foi levado à Delegacia de Santa Bárbara d’Oeste para os procedimentos legais e coleta de amostras para laudos periciais.
As bebidas permaneceram sob responsabilidade da Vigilância Sanitária.
A gerente do estabelecimento prestou depoimento e foi liberada após o registro da ocorrência.