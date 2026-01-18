Uma ação conjunta da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária resultou na apreensão de grande quantidade de bebidas alcoólicas e medicamentos em um comércio de Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, cerca de 400 litros de cachaça foram recolhidos, além de garrafas de whisky, licor, vodka e gin.

A fiscalização aconteceu após uma denúncia apontar que o estabelecimento estaria comercializando bebidas com alteração no sabor e valores muito abaixo do praticado no mercado.

Durante a vistoria, os agentes localizaram um tonel de madeira com capacidade para armazenar até 5 mil litros de cachaça, além de 31 garrafas de um litro expostas para venda.