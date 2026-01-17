Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio na madrugada deste sábado (17) no bairro Residencial São Luís, em Campinas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 1h40 e encontrou as vítimas na Rua Dinalva Maria dos Santos Ferreira.

Uma das vítimas já estava sem vida quando as equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram ao local. O ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital PUC-Campinas. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A polícia não informou se há suspeitos ou qual a motivação do ataque. Agentes devem colher imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas.