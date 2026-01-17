17 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Mulher morre na Anhanguera e motorista foge sem prestar socorro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Maria Patrícia Barbosa morreu na Rodovia Anhanguera
Maria Patrícia Barbosa morreu na Rodovia Anhanguera

Uma mulher de 47 anos, identificada como Maria Patrícia Barbosa, morreu após um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos, na sexta-feira (16). O veículo em que ela era passageira foi atingido na traseira por uma caminhonete, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 2h50, no sentido Norte da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro sofreu ferimentos leves e conseguiu levar o veículo para o acostamento cerca de 400 metros após a colisão. Já a passageira não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que os ocupantes da caminhonete abandonaram o veículo no local e fugiram a pé. A polícia trabalha para identificar e localizar os responsáveis pelo acidente. O carro das vítimas trafegava pela terceira faixa da rodovia quando foi atingido pela caminhonete, que vinha de Barueri.

O caso foi registrado na delegacia de Valinhos como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente e omissão de socorro.

Comentários

Comentários