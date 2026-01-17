Uma mulher de 47 anos, identificada como Maria Patrícia Barbosa, morreu após um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos, na sexta-feira (16). O veículo em que ela era passageira foi atingido na traseira por uma caminhonete, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro.
O acidente ocorreu por volta das 2h50, no sentido Norte da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro sofreu ferimentos leves e conseguiu levar o veículo para o acostamento cerca de 400 metros após a colisão. Já a passageira não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram que os ocupantes da caminhonete abandonaram o veículo no local e fugiram a pé. A polícia trabalha para identificar e localizar os responsáveis pelo acidente. O carro das vítimas trafegava pela terceira faixa da rodovia quando foi atingido pela caminhonete, que vinha de Barueri.
O caso foi registrado na delegacia de Valinhos como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente e omissão de socorro.