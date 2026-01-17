A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (15), o principal suspeito de efetuar o disparo de espingarda que atingiu uma adolescente de 15 anos na cabeça durante as festas de Réveillon, em Valinhos. A prisão, realizada pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) no bairro Ponte Alta, ocorreu após novas evidências mudarem o rumo das investigações.

O caso, que inicialmente foi tratado como bala perdida, ganhou nova dimensão quando o pai da vítima, que é advogado, apresentou à polícia imagens de câmeras de segurança. As gravações, segundo a família, mostram que o tiro foi direcionado. A adolescente foi atingida de raspão na Rua Adélino Venturine, na noite do dia 31 de dezembro, enquanto assistia à queima de fogos.

Além das imagens, os investigadores passaram a considerar uma marca de projétil encontrada na caminhonete da família, que estava estacionada próximo ao local do crime. Com as novas provas, o Boletim de Ocorrência foi retificado para investigar tentativa de homicídio.