A PM (Polícia Militar) atendeu a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um irmão e uma irmã, na Rua São Caetano, no bairro São Martins, em Sumaré. De acordo com o registro policial, os militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

No local, a mulher relatou que foi agredida pelo irmão, que teria usado socos e chutes. Em sua defesa, a vítima afirmou ter reagido, desferindo mordidas e socos contra o agressor.

Diante dos relatos e das constatações no local, os dois envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial. Após os procedimentos, a autoridade presente determinou a lavratura do boletim de ocorrência.