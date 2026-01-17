17 de janeiro de 2026
EM FAMÍLIA

Duas pessoas são detidas após briga entre irmãos em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso foi registrado no Plantão Policial da cidade
Caso foi registrado no Plantão Policial da cidade

A PM (Polícia Militar) atendeu a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um irmão e uma irmã, na Rua São Caetano, no bairro São Martins, em Sumaré. De acordo com o registro policial, os militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

No local, a mulher relatou que foi agredida pelo irmão, que teria usado socos e chutes. Em sua defesa, a vítima afirmou ter reagido, desferindo mordidas e socos contra o agressor.

Diante dos relatos e das constatações no local, os dois envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial. Após os procedimentos, a autoridade presente determinou a lavratura do boletim de ocorrência.

O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil, responsável pelo inquérito, investiga o caso.

