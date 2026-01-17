Um homem foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial na Avenida da Amizade, no Jardim Euclides Miranda, em Sumaré. A ação policial ocorreu após um chamado ao Centro de Operações da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento foi acionada para atender à ocorrência de furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, que tentava deixar a área em uma bicicleta. Com ele, foram encontrados diversos objetos subtraídos do comércio.

O material apreendido inclui dois aparelhos celulares, uma maleta com joias, um HD portátil, um notebook, uma televisão, além de uma pochete contendo R$ 220,25.