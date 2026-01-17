17 de janeiro de 2026
SUMARÉ

Ladrão é preso por furtar eletrônicos, joias e dinheiro em loja

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Material foi recuperado pela Polícia Militar
Material foi recuperado pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial na Avenida da Amizade, no Jardim Euclides Miranda, em Sumaré. A ação policial ocorreu após um chamado ao Centro de Operações da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento foi acionada para atender à ocorrência de furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, que tentava deixar a área em uma bicicleta. Com ele, foram encontrados diversos objetos subtraídos do comércio.

O material apreendido inclui dois aparelhos celulares, uma maleta com joias, um HD portátil, um notebook, uma televisão, além de uma pochete contendo R$ 220,25.

Segundo a polícia, o homem confessou o crime no local. Ele foi então conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde foi autuado em flagrante delito por furto.

