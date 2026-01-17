Uma frente de instabilidade se mantém sobre a RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste fim de semana, elevando o risco de tempestades fortes e tempo severo. De acordo com a previsão, os períodos mais críticos serão a partir da tarde e durante a noite.

A qualquer momento, a região pode ser atingida por pancadas de chuva intensas, com potencial para rajadas de vento, descargas elétricas frequentes (raios) e alto volume de precipitação em curto espaço de tempo, o que pode causar alagamentos.

As temperaturas permanecem estáveis, com máximas entre 25ºC e 26ºC e mínimas em torno de 20ºC. Para o domingo, os ventos podem ganhar intensidade e soprar de forma moderada.