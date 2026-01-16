Um bar localizado no Jardim Lizandra, em Americana, foi interditado novamente nesta quinta-feira (15) durante uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Americana e da Guarda Municipal de Americana. A medida foi adotada após a constatação de reincidência em irregularidades, incluindo a promoção de eventos não autorizados e denúncias recorrentes de perturbação do sossego.

O estabelecimento já havia sido fechado em novembro do ano passado, por funcionar sem o Certificado de Licenciamento Sanitário e realizar atividades incompatíveis com o alvará. Após regularização parcial, os responsáveis receberam autorização restrita para atuar apenas como bar, ficando proibida qualquer atividade de entretenimento.

Apesar do compromisso formal firmado com o município, a fiscalização constatou o descumprimento das condições impostas. Registros da Polícia Militar apontam a realização de um evento que reuniu cerca de 300 pessoas, além de divulgações em redes sociais promovendo atrações no local.