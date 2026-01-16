Pouco mais de um mês após o início da fiscalização por videomonitoramento, a avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, já contabiliza 103 infrações de trânsito, todas relacionadas a estacionamento em local proibido. O levantamento considera registros feitos entre 15 de dezembro e 15 de janeiro.

Do total de infrações, 95 foram flagradas pela câmera instalada no sentido Campinas–Viracopos, enquanto outras oito ocorreram no sentido contrário, na saída do aeroporto. Somente no mês de dezembro foram registradas 62 ocorrências, número que subiu com mais 41 autuações na primeira quinzena de janeiro.

A fiscalização remota foi implantada pela Emdec como medida para reduzir práticas recorrentes na via, especialmente a parada irregular de veículos, muitas vezes utilizados por motoristas de aplicativo que aguardam chamadas em área sinalizada como proibida. Além de comprometer a fluidez do tráfego, o comportamento eleva o risco de acidentes.