Pouco mais de um mês após o início da fiscalização por videomonitoramento, a avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, já contabiliza 103 infrações de trânsito, todas relacionadas a estacionamento em local proibido. O levantamento considera registros feitos entre 15 de dezembro e 15 de janeiro.
Do total de infrações, 95 foram flagradas pela câmera instalada no sentido Campinas–Viracopos, enquanto outras oito ocorreram no sentido contrário, na saída do aeroporto. Somente no mês de dezembro foram registradas 62 ocorrências, número que subiu com mais 41 autuações na primeira quinzena de janeiro.
A fiscalização remota foi implantada pela Emdec como medida para reduzir práticas recorrentes na via, especialmente a parada irregular de veículos, muitas vezes utilizados por motoristas de aplicativo que aguardam chamadas em área sinalizada como proibida. Além de comprometer a fluidez do tráfego, o comportamento eleva o risco de acidentes.
Segundo a empresa municipal, o sistema passou a ter efeito fiscalizatório a partir de dezembro e atua de forma complementar à presença dos agentes em campo. O objetivo principal é inibir a conduta, e não apenas aplicar penalidades.
A via conta com sinalização específica de proibição de estacionamento e placas informando sobre a fiscalização por câmeras. A infração é considerada média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo.
Somente em 2025, Campinas registrou quase 62,4 mil infrações por estacionamento irregular, uma média de 170 por dia, segundo dados da Emdec.
O videomonitoramento é operado a partir do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO), por agentes que atuam em revezamento. Além da autuação direta, o sistema também permite o acionamento rápido de equipes em campo para atendimento de acidentes, interferências viárias e outras ocorrências.
Atualmente, 15 pontos de fiscalização remota estão ativos na cidade, incluindo a região central, os corredores das avenidas Amoreiras e Lix da Cunha, além do entorno do Aeroporto e da Rodoviária. Em 2025, esses pontos somaram 19,3 mil infrações registradas.