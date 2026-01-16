16 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FISCALIZAÇÃO

Cerco por vídeo: Emdec flagra 103 infrações no acesso a Viracopos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/EMDEC
Monitoramento remoto na avenida de acesso na Avenida José Amgarten registra mais de cem infrações em um mês.
Monitoramento remoto na avenida de acesso na Avenida José Amgarten registra mais de cem infrações em um mês.

Pouco mais de um mês após o início da fiscalização por videomonitoramento, a avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, já contabiliza 103 infrações de trânsito, todas relacionadas a estacionamento em local proibido. O levantamento considera registros feitos entre 15 de dezembro e 15 de janeiro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Do total de infrações, 95 foram flagradas pela câmera instalada no sentido Campinas–Viracopos, enquanto outras oito ocorreram no sentido contrário, na saída do aeroporto. Somente no mês de dezembro foram registradas 62 ocorrências, número que subiu com mais 41 autuações na primeira quinzena de janeiro.

A fiscalização remota foi implantada pela Emdec como medida para reduzir práticas recorrentes na via, especialmente a parada irregular de veículos, muitas vezes utilizados por motoristas de aplicativo que aguardam chamadas em área sinalizada como proibida. Além de comprometer a fluidez do tráfego, o comportamento eleva o risco de acidentes.

Segundo a empresa municipal, o sistema passou a ter efeito fiscalizatório a partir de dezembro e atua de forma complementar à presença dos agentes em campo. O objetivo principal é inibir a conduta, e não apenas aplicar penalidades.

A via conta com sinalização específica de proibição de estacionamento e placas informando sobre a fiscalização por câmeras. A infração é considerada média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo.

Somente em 2025, Campinas registrou quase 62,4 mil infrações por estacionamento irregular, uma média de 170 por dia, segundo dados da Emdec.

O videomonitoramento é operado a partir do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO), por agentes que atuam em revezamento. Além da autuação direta, o sistema também permite o acionamento rápido de equipes em campo para atendimento de acidentes, interferências viárias e outras ocorrências.

Atualmente, 15 pontos de fiscalização remota estão ativos na cidade, incluindo a região central, os corredores das avenidas Amoreiras e Lix da Cunha, além do entorno do Aeroporto e da Rodoviária. Em 2025, esses pontos somaram 19,3 mil infrações registradas.

Comentários

Comentários