Na noite desta quinta-feira (15), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu um Renault Duster clonado, roubado na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A ação ocorreu após o veículo ser detectado pelo sistema de monitoramento inteligente da cidade, conhecido como Muralha Digital.

Por volta das 23h56, as câmeras da Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM) identificaram a suspeita de clonagem do SUV quando ele passava pela Avenida Clara Lanzi Bueno. O sistema emitiu um alerta imediato para as equipes em patrulhamento, que localizaram e abordaram o veículo na Rua José Ferreira de Campos, no Jardim Novo.

Durante a abordagem, os guardas realizaram a leitura do módulo eletrônico do veículo e constataram que o número do chassi não era o original. Uma consulta à Central de Polícia Judiciária (CPJ) confirmou que o Duster havia sido roubado no Rio de Janeiro.

Tentativa de fuga e resistência