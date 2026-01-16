Na noite desta quinta-feira (15), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu um Renault Duster clonado, roubado na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A ação ocorreu após o veículo ser detectado pelo sistema de monitoramento inteligente da cidade, conhecido como Muralha Digital.
Por volta das 23h56, as câmeras da Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM) identificaram a suspeita de clonagem do SUV quando ele passava pela Avenida Clara Lanzi Bueno. O sistema emitiu um alerta imediato para as equipes em patrulhamento, que localizaram e abordaram o veículo na Rua José Ferreira de Campos, no Jardim Novo.
Durante a abordagem, os guardas realizaram a leitura do módulo eletrônico do veículo e constataram que o número do chassi não era o original. Uma consulta à Central de Polícia Judiciária (CPJ) confirmou que o Duster havia sido roubado no Rio de Janeiro.
Tentativa de fuga e resistência
Enquanto era conduzido à CPJ sob escolta da Guarda Civil, o condutor, de 38 anos, tentou fugir em alta velocidade em direção ao Jardim Suécia. Após ser novamente abordado, ele reagiu com violência, empurrando os agentes e causando ferimentos leves nas mãos e no braço dos guardas.
Os dois passageiros que acompanhavam o motorista disseram às autoridades não entender o motivo que levou o condutor a acelerar bruscamente e tentar fugir.
Na Central de Polícia Judiciária, o motorista foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, desobediência e resistência. Ele permanece detido à disposição da Justiça.
O veículo foi apreendido para realização de perícia técnica. A operação demonstra a eficácia do sistema de monitoramento "Muralha Digital", implantado pela prefeitura para aumentar a segurança no município.