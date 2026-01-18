A Prefeitura de Campinas intensificou o trabalho de limpeza das galerias pluviais e retirou 125 toneladas de lixo dos bueiros da cidade nos últimos 40 dias. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e tem caráter permanente, com reforço durante o período chuvoso para reduzir riscos de alagamentos.

Atualmente, seis equipes do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) atuam diariamente na desobstrução de bocas de lobo em diferentes regiões do município. O serviço ocorre tanto a partir de solicitações feitas pela população quanto por meio de cronograma preventivo definido pela pasta. Paralelamente, as Administrações Regionais e Subprefeituras executam a limpeza de cerca de 800 bueiros por mês.

Somente neste início de ano, até o dia 14 de janeiro, 657 bueiros já haviam sido limpos em Campinas. Durante o trabalho, as equipes encontram desde resíduos naturais, como folhas, terra e areia, até lixo descartado irregularmente, incluindo garrafas, copos plásticos, papelão e embalagens diversas, que acabam bloqueando o sistema de drenagem.