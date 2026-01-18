18 de janeiro de 2026
EM 40 DIAS

Faxina em bueiros de Campinas retira 125 toneladas de lixo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Ação permanente da Prefeitura removeu 125 toneladas de resíduos das galerias pluviais em pouco mais de um mês.
Ação permanente da Prefeitura removeu 125 toneladas de resíduos das galerias pluviais em pouco mais de um mês.

A Prefeitura de Campinas intensificou o trabalho de limpeza das galerias pluviais e retirou 125 toneladas de lixo dos bueiros da cidade nos últimos 40 dias. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e tem caráter permanente, com reforço durante o período chuvoso para reduzir riscos de alagamentos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Atualmente, seis equipes do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) atuam diariamente na desobstrução de bocas de lobo em diferentes regiões do município. O serviço ocorre tanto a partir de solicitações feitas pela população quanto por meio de cronograma preventivo definido pela pasta. Paralelamente, as Administrações Regionais e Subprefeituras executam a limpeza de cerca de 800 bueiros por mês.

Somente neste início de ano, até o dia 14 de janeiro, 657 bueiros já haviam sido limpos em Campinas. Durante o trabalho, as equipes encontram desde resíduos naturais, como folhas, terra e areia, até lixo descartado irregularmente, incluindo garrafas, copos plásticos, papelão e embalagens diversas, que acabam bloqueando o sistema de drenagem.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, o descarte inadequado de resíduos torna o serviço mais lento e eleva os riscos de transtornos durante as chuvas. “Campinas oferece alternativas para o descarte correto, mas ainda há quem utilize a rua como destino do lixo. Objetos pequenos, como uma lata ou uma garrafa, são suficientes para provocar entupimentos e causar danos”, afirmou.

A Secretaria reforça que a limpeza dos bueiros é uma medida preventiva essencial, mas destaca que a colaboração da população é fundamental para manter o sistema funcionando adequadamente.

Como solicitar o serviço
Moradores podem acompanhar a programação ou solicitar a limpeza de bueiros pelo telefone 156 ou pelo site oficial da Prefeitura: https://campinas.sp.gov.br/sites/156/canais-de-atendimento

