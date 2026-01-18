A Prefeitura de Campinas intensificou o trabalho de limpeza das galerias pluviais e retirou 125 toneladas de lixo dos bueiros da cidade nos últimos 40 dias. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e tem caráter permanente, com reforço durante o período chuvoso para reduzir riscos de alagamentos.
Atualmente, seis equipes do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) atuam diariamente na desobstrução de bocas de lobo em diferentes regiões do município. O serviço ocorre tanto a partir de solicitações feitas pela população quanto por meio de cronograma preventivo definido pela pasta. Paralelamente, as Administrações Regionais e Subprefeituras executam a limpeza de cerca de 800 bueiros por mês.
Somente neste início de ano, até o dia 14 de janeiro, 657 bueiros já haviam sido limpos em Campinas. Durante o trabalho, as equipes encontram desde resíduos naturais, como folhas, terra e areia, até lixo descartado irregularmente, incluindo garrafas, copos plásticos, papelão e embalagens diversas, que acabam bloqueando o sistema de drenagem.
Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, o descarte inadequado de resíduos torna o serviço mais lento e eleva os riscos de transtornos durante as chuvas. “Campinas oferece alternativas para o descarte correto, mas ainda há quem utilize a rua como destino do lixo. Objetos pequenos, como uma lata ou uma garrafa, são suficientes para provocar entupimentos e causar danos”, afirmou.
A Secretaria reforça que a limpeza dos bueiros é uma medida preventiva essencial, mas destaca que a colaboração da população é fundamental para manter o sistema funcionando adequadamente.
Como solicitar o serviço
Moradores podem acompanhar a programação ou solicitar a limpeza de bueiros pelo telefone 156 ou pelo site oficial da Prefeitura: https://campinas.sp.gov.br/sites/156/canais-de-atendimento