A Guarda Municipal de Campinas localizou, na manhã desta quarta-feira (15), um desmanche ilegal de veículos em um barracão na Rua Dirceu Souza Coelho, no Jardim São Judas Tadeu, em Campinas. A ação foi realizada por equipes do Grupo de Ações Especiais (GAE) durante patrulhamento de rotina.

Segundo a corporação, os agentes receberam informações de uma empresa de rastreamento indicando que um Chevrolet Ônix, produto de furto, estaria escondido no interior do imóvel. Do lado de fora, com o auxílio de uma escada, os guardas conseguiram visualizar o veículo indicado na denúncia, além de uma Fiat Strada e diversas peças automotivas já desmontadas.

Diante da situação, a equipe entrou no barracão e localizou outros três veículos completamente desmanchados: um Jeep Compass, uma BMW 328i e um Nissan Kicks. Conforme a Guarda Municipal, todos os automóveis são produtos de furto ou roubo.