O ano de 2025 marcou um resultado histórico na segurança viária do Corredor Dom Pedro, com o menor número de acidentes já registrado desde o início da concessão. Segundo dados da Rota das Bandeiras, foram 1.346 ocorrências ao longo do ano, índice que consolida uma tendência de queda contínua desde 2010, quando o corredor contabilizou 3.082 acidentes em seu primeiro ano completo de concessão.

A redução no número de acidentes refletiu diretamente na queda das mortes nas rodovias. Em 2025, 63 pessoas perderam a vida, contra 74 em 2024, o que representa uma diminuição de 15% nas fatalidades. Em comparação com 2010, quando foram registradas 87 mortes, a redução é ainda mais expressiva.

Um dos destaques do balanço é a inversão da curva de mortes envolvendo motociclistas, que caiu após sete anos consecutivos de alta. Em 2025, foram 30 fatalidades, frente a 36 no ano anterior. O resultado coincide com o reforço de campanhas educativas voltadas especificamente a esse público, que cresceu de forma acelerada nos últimos anos, impulsionado principalmente pelos serviços de entrega por aplicativo.