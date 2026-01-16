A Sanasa Campinas emitiu um alerta aos órgãos gestores de recursos hídricos sobre a redução crítica da vazão do Rio Atibaia, no ponto de captação em Valinhos, situação que pode comprometer o abastecimento de água em Campinas. A preocupação foi exposta nesta quarta-feira (14) na 275ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, na qual participou o diretor técnico da empresa municipal, Marco Antonio dos Santos. De acordo com a Sanasa, o volume registrado ficou abaixo do mínimo estabelecido na outorga do Sistema Cantareira, em vigor desde 2017.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo dados da Rede de Monitoramento SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo), a vazão mínima média diária, que deveria ser de 10 metros cúbicos por segundo, foi descumprida. No momento da medição, o fluxo do rio era de 8,41 m³/s, patamar considerado significativamente inferior ao limite acordado entre os entes gestores.

Na reunião, o documento da Sanasa destacou que o cenário é de elevada preocupação, principalmente se a condição se mantiver por mais tempo. Vazões reduzidas nesse nível afetam diretamente a qualidade da água bruta, dificultam o processo de tratamento e aumentam os riscos operacionais do sistema de abastecimento público.