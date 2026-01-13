Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (13) durante uma operação da Polícia Federal que investiga a manutenção ilegal de aves silvestres em cativeiro e a falsificação de anilhas de identificação.

A ação faz parte da Operação Elo Perdido, deflagrada para combater a adulteração de anilhas — dispositivos obrigatórios utilizados para identificar individualmente aves da fauna silvestre. Segundo a PF, esse tipo de fraude permite a regularização fraudulenta de animais capturados ilegalmente, facilitando o comércio clandestino.

As investigações começaram após a identificação de um indivíduo que mantinha e comercializava diversas espécies de aves silvestres com anilhas adulteradas na região de Sorocaba. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal chegou à informação de que as anilhas falsificadas estariam sendo produzidas por um comerciante, proprietário de uma agropecuária localizada em Sumaré.