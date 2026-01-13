Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (13) durante uma operação da Polícia Federal que investiga a manutenção ilegal de aves silvestres em cativeiro e a falsificação de anilhas de identificação.
A ação faz parte da Operação Elo Perdido, deflagrada para combater a adulteração de anilhas — dispositivos obrigatórios utilizados para identificar individualmente aves da fauna silvestre. Segundo a PF, esse tipo de fraude permite a regularização fraudulenta de animais capturados ilegalmente, facilitando o comércio clandestino.
As investigações começaram após a identificação de um indivíduo que mantinha e comercializava diversas espécies de aves silvestres com anilhas adulteradas na região de Sorocaba. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal chegou à informação de que as anilhas falsificadas estariam sendo produzidas por um comerciante, proprietário de uma agropecuária localizada em Sumaré.
Nesta terça-feira, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, contra um dos investigados, morador de Sumaré. Durante as diligências, os policiais constataram a manutenção irregular das aves, o que resultou na prisão em flagrante.
O homem foi encaminhado à Polícia Federal e deverá responder por crime ambiental, relacionado à guarda ilegal de animais silvestres, e por falsificação de selo ou sinal público, em razão da adulteração das anilhas. As investigações seguem para identificar outros envolvidos na cadeia de falsificação e comercialização.