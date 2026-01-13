15 de janeiro de 2026
CAI CAI

Polícia monitora céu e prende homem por soltura de balão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Artefato foi acompanhado pela PM Ambiental e caiu no bairro Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa.
Um homem foi autuado em R$ 10 mil por soltar um balão, prática considerada crime ambiental, em Nova Odessa, no último domingo (11). O caso foi registrado pela Polícia Militar Ambiental.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Por volta das 9h30, policiais avistaram o artefato no céu, próximo à base da corporação em Americana, e passaram a acompanhar o trajeto do balão.

O objeto caiu na Estrada Municipal Martins de Camargo, no bairro Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. No local, os militares encontraram o suspeito, que já havia sido detido por guardas municipais de Nova Odessa, junto com os restos do balão.

O homem foi conduzido à delegacia de Americana para prestar depoimento. Após ser liberado, recebeu uma multa administrativa de R$ 10 mil e responderá em liberdade pelo crime ambiental.

A soltura de balões é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), com pena de um a três anos de detenção ou multa, devido ao alto risco de incêndios e acidentes.

