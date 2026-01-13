Um homem foi autuado em R$ 10 mil por soltar um balão, prática considerada crime ambiental, em Nova Odessa, no último domingo (11). O caso foi registrado pela Polícia Militar Ambiental.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Por volta das 9h30, policiais avistaram o artefato no céu, próximo à base da corporação em Americana, e passaram a acompanhar o trajeto do balão.

O objeto caiu na Estrada Municipal Martins de Camargo, no bairro Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. No local, os militares encontraram o suspeito, que já havia sido detido por guardas municipais de Nova Odessa, junto com os restos do balão.