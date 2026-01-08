O espetáculo infantil “Alice no País das Hortaliças” chega a Campinas para uma apresentação gratuita neste sábado (10), às 15h, no Teatro Castro Mendes. Inspirada em uma adaptação contemporânea de Alice no País das Maravilhas, a peça transforma a cozinha em um universo mágico, colorido e cheio de descobertas.

Com texto de Gustavo Libanori, indicado ao Prêmio APCA em 2023, e direção de Bruno Ferian, a montagem acompanha a história de Alice, uma menina que está de férias, com o braço quebrado, e vê seus planos de diversão irem por água abaixo. Presa em casa, ela passa a observar o trabalho do pai, um cozinheiro, e acaba mergulhando em um mundo fantástico habitado por frutas, verduras e hortaliças cheias de personalidade.

De forma lúdica e sensível, o espetáculo vai além do entretenimento. A narrativa dialoga com um tema atual e preocupante: dados recentes apontam que cerca de 39% das crianças brasileiras convivem com obesidade ou sobrepeso. A peça aborda a importância de uma alimentação equilibrada e da hidratação adequada, incentivando hábitos saudáveis de maneira leve, acessível e divertida.